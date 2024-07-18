В то же время на Торецком направлении количество вражеских атак возросло до десяти.

На Покровском направлении фронта за сегодня произошло наибольшее количество боестолкновений. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, ситуация на фронте характеризуется активностью врага на всех направлениях.

Так, враг применяет все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей, активно действует на Покровском и Кураховском направлениях, где произошло более трети от всех боевых столкновений. Всего с начала суток произошло 73 боевых столкновения.

В течение суток от террористических атак российских захватчиков пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей, в частности Угроиды, Ободы и Кремский Бугор. Под обстрел неуправляемыми авиационными ракетами попал населенный пункт Журавка. Кроме того, оккупанты осуществляют в приграничных районах диверсионно-разведывательную деятельность.

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"Вместе с тем, под постоянным огнем вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня террористы сбросили уже 11 КАБов. Целили в районы населенных пунктов Волчанские Хутора, Старица, Липцы, Веселое", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты восемь раз пытались осуществить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Глубокого и Волчанска. Сейчас продолжается три боевых столкновения. Ситуация остается под контролем украинских войск.

"На Купянском направлении противник, при поддержке авиации, пять раз активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Стельмаховки и Берестового, три боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко держать оборону", - отметили в Генштабе.

Также сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак на позиции Сил обороны Украины вблизи Макеевки, Невского, Тернов и Торского. Три боестолкновения завершились без успеха для противника, а еще четыре - продолжаются.

Кроме того, на Северском направлении вблизи населенных пунктов Переездное, Спирное и Берестовое ВСУ отбили пять атак оккупационной армии.

"На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурма позиций нашего войска вблизи Ивановского, Часового Яра и в направлении Новомаркового. Врагом осуществлены авиационные удары штурмовой и бомбардировочной авиацией по Часовому Яру", - говорится в сводке.

В то же время на Торецком направлении количество вражеских атак возросло до десяти. Сосредоточение усилий врага отмечается в районах Северного и Торецка, где состоялось девять боестолкновений, и еще одно - вблизи Нью-Йорка. "Украинские воины отбили все атаки противника. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировкам подверглись районы населенных пунктов Северное и Торецк", - отметили в ГШ.

В то же время на Покровском направлении произошло наибольшее количество боестолкновений.

"С начала суток оккупанты, при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, осуществили уже 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Воздвиженки, Новоалександровки, Уманского и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили шесть атак противника, девять атак - еще продолжаются. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что бои продолжаются вблизи Красногоровки, Карловки и Парасковиевки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отбито шесть атак оккупационной армии, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

"На Времовском направлении противник активно применяет авиацию, ударил по районам населенных пунктов Шевченко, Берестки, Великая Новоселка, Урожайное. На Ореховском направлении оккупанты совершили пять неудачных попыток атаковать наши подразделения вблизи Малой Токмачки, Роботино и в направлении Новоандреевки и Нестерянки", - говорится в сообщении.

Также на Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Украинскими воинами было отбито два неудачных штурма вражеской пехоты.

Война в Украине - ситуация не фронте

Ранее заместитель командира батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ по логистике и материально-техническому обеспечению Олесь Маляревич отметил, что на Харьковщине враг постоянно проводит перегруппировку с целью восстановления сил, потому что постоянно несет большие потери.

В частности, Маляревич сообщил, что в районе Глубокого россияне проводят постоянные штурмовые действия, происходят очень серьезные бои.

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