Задача украинских воинов - не пустить оккупантов в сторону Липцев, Харькова, отметили в батальоне ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й бригады.

Продолжается война в Украине, и на Харьковщине враг постоянно проводит перегруппировку с целью восстановления сил, потому что постоянно несет большие потери.

Об этом рассказал заместитель командира батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины по логистике и материально-техническому обеспечению Олесь Маляревич в эфире "Киев24". По словам Маляревича, его бригада сейчас работает в районе Глубокого, направление Стрелечья - Глубокое - Липцы.

"Наша задача - не пустить врага в сторону Липцев, в сторону Харькова. А тактическая задача - работаем в районе Глубокого для того, чтобы создать для противника неприемлемые условия для того, чтобы штурмовать", - отметил военный.

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Маляревич сообщил, что в районе Глубокого россияне проводят постоянные штурмовые действия, очень серьезные бои происходят. "Враг постоянно проводит перегруппировку для восстановления своего потенциала, потому что все что движется в сторону Сил обороны, уничтожается активно. Здесь была 155 дивизия морской пехоты и 18-я стрелковая дивизия ВС РФ. Они постоянно себя восстанавливают, потому что задача двигаться в сторону Липцов остается", - констатировал Маляревич.

По его словам, украинские защитники в свое время несколько раз улучшили свои позиции в районе Глубокого, заходили, чтобы создать полуокружение и максимально некомфортное пребывание в этом населенном пункте. "Но они перебрасывают новые резервы для того, чтобы удержать и несут потери", - отметил заместитель комбата.

Он рассказал, что в последнее время россияне здесь используют и танки, и БМП и другую технику, бывали мотоциклы. "Но техника на этой войне много не живет, потому что большое насыщение воздуха дронами. А чем больше дронов, тем меньше шансов, что техника выживет. Поэтому они используют все, что имеют и наша задача - уничтожить все, что они имеют", - отметил Маляревич.

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Только в течение прошлого дня на Харьковском направлении было отражено 20 атак противника. Более 10 из них - возле Глубокого, остальные - в районе Волчанска. По данным Генштаба, захватчики потеряли более 90 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожено и повреждено минимум 13 артсистем, четыре автомобиля, боевая бронированная машина и две единицы спецтехники.

По словам президента Владимира Зеленского, наступление России на Харьков провалилось. На Харьковском направлении бойцам ВСУ удалось остановить наступление российской армии, которое началось в мае.

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