Во время нового наступления РФ в Харьковской области диктатор потерял очень много людей, поделился президент Украины.

Российский диктатор Владимир Путин хотел воспользоваться тем, что американский Конгресс более полугода не мог одобрить новую помощь Украине, и захватить Харьков.

Россияне каждый день бьют по жителям Харькова, поскольку "хотят спровоцировать хаос и заставить людей бежать", рассказал президент Украины Владимир Зеленский в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана. По словам украинского лидера, для Путина это цель.

"...у него была эта информация. Он хотел использовать эту паузу в более чем полгода в Конгрессе с этим решением (оказать помощь Украине, - Ред.), поэтому он хотел оккупировать быстро Харьков, где живет полтора миллиона сейчас. Очень близко к границе...", - сказал лидер нашей страны.

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Зеленский добавил, что во время нового наступления РФ в Харьковской области Киев потерял некоторые поселки, которые находятся вдоль границы, но смог забрать и сохранить жителей. "Вы видели, ему (Путину, - Ред.) не важно кого убить - солдата, человека, гражданского. Поэтому мы забрали людей из этих поселков и у него не было успеха. Слава Богу, помощь и конечно наши солдаты, прежде всего наши герои, они остановили их. Он потерял очень много людей", - добавил президент.

Глава украинского государства сказал, что речь идет о тысячах оккупантов. "Для него это была очень высокая цена этой операции", - подчеркнул Зеленский.

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Напомним, после длительной задержки в США новая миллиардная помощь Украине была окончательно принята в конце апреля. В начале мая российские оккупанты начали активно двигаться вперед в приграничной части Харьковской области и захватили несколько населенных пунктов. Власти России утверждали, что якобы хотят создать "буферную зону", чтобы ее территория не страдала от ответного огня.

Позже украинским воинам удалось остановить продвижение противников. Летом командир роты оперативного назначения с позывным "Старый" рассказал, что на Харьковщине нашим защитникам стало намного легче противостоять врагу, потому что поступила новая американская помощь. По его словам, наша артиллерия очень плотно работает.

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