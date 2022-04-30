Удары не наносятся день в день. Они планируются россиянами заранее. В РФ, возможно, существует таблица плановых целей.

Ракетный обстрел Киева, который произошел 28 апреля во время визита в Украину Генсека ООН, мог быть спланирован заранее.

Об этом в интервью УНИАН заявил военный историк Михаил Жирохов.

"Удары не наносятся день в день. Они планируются россиянами заранее. В РФ, возможно, существует таблица плановых целей. То, что на момент прилета в Киеве находился представитель ООН, может быть совпадением", - сказал эксперт.

Однако, Жирохов не исключает, что обстрел мог быть политическим решением.

"С другой стороны, по всей вероятности, этот обстрел мог быть и политическим решением. Но если бы россияне хотели сделать что-нибудь действительно показательное, почему не обстреляли, например, здание Министерства обороны?", - сказал эксперт.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

28 апреля Россия обстреляла ракетами многоквартирный дом в центре Киева. Россия обстреляла украинскую столицу во время визита в Киев Генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша.

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