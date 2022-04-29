Средний возраст оккупантов зверствовавших в Буче – 20-25 лет.

Оккупация вражескими войсками Бучи проходила в несколько этапов. Первыми в Бучу зашли русские, за ними – буряты.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал волонтер Сергей Петренко, который находился в Буче с момента вторжения и попал в плен к оккупантам.

"Могу сказать только, что первыми в Бучу зашли русские. Потом были буряты. Вели себя по-разному, между собой не контактировали и как мне показалось, русские боятся бурятов. Если коротко и емко, то русские пили и грабили, а буряты – пили и убивали", - сказал волонтер.

По словам Петренко, средний возраст оккупантов зверствовавших в Буче – 20-25 лет.

"Средний возраст и у тех и у других (у русских и бурятов – ред.) от 20 до 25 лет. Были, конечно и взрослые мужики, но в основном это совсем зеленые пацаны. Русские мародерствовали. Выносили все, что могли из магазинов, вскрывали квартиры. Если жильцы не уехали и открывали дверь – брали все, что понравилось и уходили. А вот, если жильцов не было – вскрывали дверь и уносили все под чистую. Алкоголь выносили ящиками и пили все подряд. Мобилки, деньги, технику, тряпки, все это воровали ящиками и мешками", - сказал волонтер.

В то же время, он отметил, что оккупанты боялись попасть на видео.

"Они очень боялись, что кто-то снимет их на мобилку, куда-то выложит видео, поэтому телефоны у людей забирали сразу", - казал волонтер.

Петренко также отметил тот факт, что оккупанты боялись бытовой техники, так как просто не понимали для чего она.

"Еще интересный момент: они панически шарахались от любой бытовой техники. Запомнилось, как они бросались на распределительные щитки на заборах, так как думали, что это передающая станция. Они не понимали, что такое двухконтурный котел. Люди пытались им объяснить, что это для того, чтобы в доме было отопление, а они смотрят и не понимают", - подчеркнул волонтер.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Оккупировав Бучу враг устроил там кровавую резню. Мирных жителей массово расстреливали. Насиловали мужчин, женщин, стариков и даже детей. Многих брали в плен. Люди умирали во время пыток. Выживших отправляли в фильтрационные лагеря на территории РФ. У родителей забирали детей и отправляли в Россию "на усыновление".

В Буче многие дома разрушены в результате обстрелов. Магазины и жилые дома разграблены мародерами. После освобождения Бучи от оккупантов там были обнаружены братские могилы с телами местных жителей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Объявлены подозрения первым 10 оккупантам, совершавшим зверства в Буче (18+)

На опыте Бучи разработана инструкция об алгоритме действий после деоккупации – Тимошенко

В Буче оккупанты убивали людей по заранее составленным спискам – мэр