От того, какое именно подразделение задержало местного жителя, зависело будут ли его бить, насколько зверскими будут пытки, и будет ли у задержанного хоть один шанс остаться в живых.

В Буче оккупанты брали в плен всех подряд. От того, какое именно подразделение задержало местного жителя, зависело, будут ли его бить, насколько зверскими будут пытки, и будет ли у задержанного хоть один шанс остаться в живых.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал волонтер Сергей Петренко, который находился в Буче с момента вторжения и попал в плен к оккупантам.

"Я занимался волонтерством. Развозил на велосипеде людям помощь: еду, воду, лекарство. Все что было на тот момент нужно, все чем мог помочь. Остановили русские, забрали все документы, связали руки и повели.Привели в так называемый "штаб". Нас было девять человек. Обычная квартира в многоэтажке на четвертом этаже. Я даже знаю этот дом – десятиэтажка на Малиновского. Заставили раздеться до трусов, искали татуировки. У меня есть одна маленькая татуировка на груди – знак зодиака. Внимательно осмотрели, спросили, что она означает, но не били. Кормили, воду давали Продержали сутки и отпустили. Правда, документы не вернули", - рассказал волонтер.

По его словам, через несколько дней его снова задержали, но на этот раз буряты.

"Через пару дней меня остановили буряты. На этот раз все было гораздо жестче. Запихнули в БТР, голову обмотали скотчем, чтобы закрыть глаза. Куда везли не знаю. Но на этот раз били. Жестоко и без причины. Били в БТРе, потом вытащили, привели в какой-то подвал. Там был какой-то парень. Нас с ним поставили к стене лицом, сказали поднять руки. Потом дали мне нож и говорят: "Хочешь жить – убей его". Я отказался. Они тут же этот нож дают тому парню с теми же словами: "Хочешь жить – убей его" и показывают на меня. Он тоже отказался", - рассказал Петренко.

По словам волонтера, оккупанты у него на глазах расстреляли задержанного.

"Буряты крикнули нам что-то вроде: "Вы все-равно сдохнете", забрали нож и отошли на пару шагов. Мы решили, что уходят. И вдруг прозвучал выстрел. Нет, они не уходили, они просто отошли на пару шагов, обернулись и выстрелили этому парню в голову. Он стоял от меня на расстоянии вытянутой руки, а его убили за то, что он отказался меня зарезать. Я весь в его и своей крови, у меня вся одежда в его мозгах, потому что стреляли ему именно в голову. Привели в какой-то подвал, где было много помещений", - рассказывает волонтер.

Волонтер рассказал, что в подвале, в который его привели оккупанты было около 20 человек.

"Не знаю, где этот подвал, когда вели у меня был скотч на глазах. Знаю только, что там было еще человек двадцать пленных. Я никого из них не видел, только слышал. Слышал, как людей пытают, бьют. Слышал какие-то нечеловеческие крики. Слышал, как насилуют мужчин. Потом были выстрелы и голоса замолкали. Детских криков я не слышал. Детей не было", - говорит волонтер.

По словам Петренко, его пытали в течение нескольких дней.

"Выясняли почему я не воюю. Тот факт, что у меня плохо со зрением казался им слабым аргументом. Били по коленям. Уже сейчас мне врачи сказали, что разбита коленная чашечка и нужна операция. Тогда я этого не знал. Тогда просто болело все тело. Держали меня там несколько суток. Еды нет, воды нет, туалета нет. Я не помню какие это были сутки. Все смешалось. Но вдруг в подвале стало тихо, было ощущение, что я единственный, кто остался в этом помещении. Подвал – это место, в котором слышно все. Там слышен звук зажигалки, которую зажгли в другом конце помещения. А тут вдруг мертвая тишина. Настолько тихо, что я слышу звук работающего генератора на улице. И я слышу, как к моей комнате приближаются шаги", - рассказывает волонтер.

По словам волонтера, он понял, что его собираются расстрелять

"Я не знаю почему, но я сразу отчетливо понял, что я остался один и сегодня меня расстреляют. И тут заскучавший кацап возьми да и скажи, что вот дескать все уехали куда-то на задание, а его оставили сидеть в этом подвале и ему скучно.

И я понял, что это мой шанс. Я постучал по двери, попросил дать сигарету раз уж не кормят. Он просунул под дверь две сигареты. Я закурил, собрался с духом и попросил хоть чашку чая.

Расчет был прост: чай не получится просунуть под дверь. Если принесет – ему придется приоткрыть дверь. Он принес мне банку с чаем. Дверь приоткрылась и я огрел его куском арматуры", - говорит волонтер.

Покинув подвал, в котором его пытали волонтер несколько дней прятался от оккупантов, пока в Бучу не пришли ВСУ.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Оккупировав Бучу враг устроил там кровавую резню. Мирных жителей массово расстреливали. Насиловали мужчин, женщин, стариков и даже детей. Многих брали в плен. Люди умирали во время пыток. Выживших отправляли в фильтрационные лагеря на территории РФ. У родителей забирали детей и отправляли в Россию "на усыновление".

В Буче многие дома разрушены в результате обстрелов. Магазины и жилые дома разграблены мародерами. После освобождения Бучи от оккупантов там были обнаружены братские могилы с телами местных жителей.

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