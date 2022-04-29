Массовые убийства и изнасилования людей в Буче – это дело рук бурятов.

Оккупировавшие Бучу группировки бурятов и русских совершенно по-разному вели себя с местным населением. И те, и другие пили, однако именно буряты отличались особой жестокостью.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал волонтер Сергей Петренко, который находился в Буче с момента вторжения и попал в плен к оккупантам.

"Буряты – это уже другая история. Они пили, но опьянение толкало их не на пьяные слезы, оно толкало их взвести курок. Они убивали. Жестоко, без причины. Просто потому, что могут. Просто потому, что у них в руках есть оружие и они понимают, что именно сейчас, в эту минуту у них преимущество над вами", - сказал волонтер.

Он также отметил, что массовые убийства и изнасилования людей в Буче – это дело рук бурятов.

"Они расстреливали людей на улицах, брали в плен, насиловали мужчин. Все это делали именно буряты. Это просто больные люди. С ними нельзя говорить, это невозможно. Они в каждом видят террориста и убивают не задумываясь. Все гражданские ходили по Буче с белыми повязками на рукавах, но их все равно расстреливали", - говорит волонтер.

В то же время, он отмечает, что все зверства оккупанты совершали без употребления наркотиков, то есть отдавали себе отчет в том, что они делают.

"Я не видел наркотики и мне не показалось, что кто-то под кайфом. Скорее нет, чем да. Им дают добро на вседозволенность и мародерство, а раздобыть алкоголь, разворовывая квартиры и магазины, гораздо легче, чем раздобыть наркоту. Думаю, что наркоты там не было. Для зверств им вполне хватало собственной тупости и алкоголя", - отметил волонтер.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Оккупировав Бучу враг устроил там кровавую резню. Мирных жителей массово расстреливали. Насиловали мужчин, женщин, стариков и даже детей. Многих брали в плен. Люди умирали во время пыток. Выживших отправляли в фильтрационные лагеря на территории РФ. У родителей забирали детей и отправляли в Россию "на усыновление".

В Буче многие дома разрушены в результате обстрелов. Магазины и жилые дома разграблены мародерами. После освобождения Бучи от оккупантов там были обнаружены братские могилы с телами местных жителей.

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