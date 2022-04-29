Накануне россияне обстреляли ракетами украинскую столицу.

В результате вчерашнего обстрела Киева российскими оккупантами погибла продюсер "Радио Свобода" Вера Гирич. Ракета попала в дом, в котором она проживала, тело женщины обнаружили сегодня.

Об этом сообщили коллеги погибшей.

В редакции рассказали, что Вера Гирич начала работать в киевском бюро "Радио Свобода" с 1 февраля 2018 года. До того она работала на ведущих украинских телеканалах.

Коллега журналистки Александр Демченко обнародовал фото разбитой машины погибшей, которое стоит возле ее обстрелянного дома.

"Это маленькая машинка Веры Гирич - моей коллеги по Радио Свобода. На ней пару лет назад она возила нас в Немешаево, рассказывать как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь Веры больше нет. Точная российская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только утром. Я лично не злюсь и не хочу плакать, потому что это должно бы повторяться каждый день. Я просто не знаю как рассказать, какого замечательного человека больше нет", - написал он.

Новые ракетные удары по Киеву: что известно

Как сообщал УНИАН, 28 апреля в МВД сообщили о новых мощных взрывах в Киеве. Впоследствии стало известно, что оккупанты ракетами попали в многоквартирный дом в Шевченковском районе.

Россия поразила Киев крылатыми ракетами именно во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал очередную атаку оккупантов и отметил, что "эскалация пошла по наихудшему варианту". В ЕС также шокированы ударами РФ по Киеву, где были генсек ООН и премьер Болгарии.

По последним данным, в результате обстрела один человек погиб, четверо получили ранения.