Сейчас дискуссия о прекращении войны касается того, что война приостанавливается на время, чтобы дать россиянам возможности восстановить весь потенциал, а затем снова пойти в наступление.

Нынешние сценарии завершения войны, которые озвучиваются и предлагаются в западных медиа, для Украины смертельны и неприемлемы. Об этом сказал экс-командир роты батальона Айдар, ветеран АТО. Евгений Дикий в эфире на Radio NV.

В частности, он прокомментировал сообщения о возможных компромиссах на основе Корейского сценария и внедрения так называемой "буферной зоны" на фоне информации о различных "мирных планах" после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Дикий считает, что надо прежде всего говорить о жизнеспособности или нежизнеспособности для Украины сценария, согласно которому война на Корейском полуострове в 1950-х годах была завершена разделением Кореи на две части. Потому что буферная зона как таковая - это техническая деталь.

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"Это то, чего никак не понимают ни Трамп, ни многие политики на Западе, что корейский сценарий не может быть применен. Причем не может быть применен не только потому, что для нас это на самом деле, плохой сценарий. Главное то, что нам его никто не даст", - сказал Дикий.

По его словам, Украине не позволят такой вариант, когда Украина соглашается на то, что 20% территории остается под российской оккупацией без признания этой оккупации, чтобы войти в ЕС и НАТО в пределах той территории, которая находится под контролем Украины.

Дикий сказал, что Корейский сценарий базировался на том, что та война на корейском полуострове мешала как США, так и СССР, и не была нужна ни Белому Дому, ни Кремлю. Никто не спрашивал у корейского народа, устраивал ли их вариант разделения страны на две части. Тогда Советский Союз не интересовало, что будет в Южной Корее. В частности, СССР устраивало, что Южная Корея станет успешным государством с очень высоким уровнем жизни.

"Для России такая история успеха Украины, пусть с обрезанной территорией, но то, что она остается, становится успешным европейским демократическим государством - это для российского режима смертельно. Вот поэтому никакого корейского варианта они нам не предлагают. Поэтому, для нас максимальное приближение, которое может быть - это южновьетнамский сценарий, или же другое - чеченский сценарий. Разница небольшая", - сказал Дикий.

В частности, по его словам, мирное соглашение подписывается для временной паузы, для ослабления западной поддержки Украины, а потом эти соглашения просто будут перечеркнуты за один момент, когда российская армия будет готова пойти дальше с оккупацией.

'Это тот вариант, который ждет нас. То есть, вьетнамско-чеченский, замаскированный для Трампа под корейский", - сказал Дикий.

В то же время, эксперт обращает внимание, что Украине не предлагают действенных практических гарантий безопасности. Например, Южная Корея получила вооруженную защиту от США.

"Поскольку нам предлагается псевдокорейский вариант, но от которого остается только оккупация наших территорий и заморозка нынешней линии фронта, но без вооруженной гарантии безопасности нам, без включения нас в систему коллективной безопасности и ядерного зонтика и тому подобное... Эти договоренности будут удерживаться ровно столько, сколько российской армии надо, чтобы восстановить нынешние огромные потери в людях и в первую очередь в технике", - подчеркнул Дикий.

Он сказал, что такой сценарий для Украины является абсолютно смертельным и неприемлемым.

Сценарии завершения войны в Украине

На днях The Wall Street Journal писало, что "мирный план" Дональда Трампа по завершению войны в Украине может включать требование отказаться от вступления в НАТО на 20 лет и замораживание линии фронта без возвращения территорий.

Как сообщал УНИАН, ранее издание The Telegraph распространило информацию, что план избранного президента США Дональда Трампа может предусматривать размещение европейских и британских войск в Украине. В частности, они могут занять 1200-километровую буферную зону между армиями обеих сторон. В то же время, вариант плана, который выберет Трамп, вероятно, будет зависеть от членов его кабинета.

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