На сегодняшний день есть только две инициативы, которые были провозглашены публично, отметил советник руководителя ОП.

На различные "мирные планы" относительно войны России против Украины, информация о которых сейчас распространяется в медиапространстве со ссылкой на информированные источники, лучше "смотреть иронично или саркастически". Особенно, когда подобные планы, очень четко синхронизированные с российскими намерениями, называются "мирными соглашениями", "мирными планами" или "мирными инициативами".

Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона. Он отметил, что когда речь идет о войне в Украине, есть абсолютная конкретная фиксация юридического факта агрессии РФ.

Вся война идет на территории Украины и направлена на захват всей территории страны, на совершение большого количества преступлений: убийства гражданского населения, разрушения гражданской инфраструктуры.

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"Здесь любые "мирные планы", которые базируются на необходимости немедленно заморозить войну и отдать что-то Российской Федерации – это безусловно планы РФ. Не больше, но и не меньше. Потому что о мире здесь говорить никак не получится", – добавил он.

Также Подоляк советует "спокойно относиться к анонимным источникам", ведь о таких инициативах мы читаем уже в течение почти трех лет войны.

По его словам, надо четко зафиксировать: РФ выступает не за устойчивый мир, а за свои условия завершения войны.

"Напомню, что Россия использует странный термин "Стамбульские соглашения". На самом деле, не было никаких "Стамбульских соглашений", потому что РФ и на предыдущих этапах переговорных процессов в начале войны – в Беларуси, и в том числе, в Турции – использовала такие ультимативные требования. Выставляла ультимативные требования, которые являются неприемлемыми. И президент Зеленский об этом неоднократно говорил. Поэтому нет никаких планов", – подчеркнул Подоляк.

По словам советника руководителя Офиса президента, официально на сегодняшний день есть только, условно, две инициативы, которые были провозглашены публично.

"Первое – это мирные инициативы, действительно мирные инициативы Украины. Потому что они абсолютно основываются на логическом юридическом субстрате, под названием международное право. То есть это Формула мира, которая говорит о том, на каких основаниях можно проводить переговоры и к каким результатам надо прийти в этих переговорах", – акцентировал Подоляк

И есть вторая составляющая – это российская версия ультимативной капитуляции Украины, которая в тех или иных интерпретациях, например, дополнительно использовалась бразильско-китайской группой:

"Которые предлагали так же немедленно заморозить войну, отдать России все, что она хочет, и после этого считать, что вы достигли какого-то устойчивого мира. Все остальное – это анонимные источники".

Третий, очень важный фактор – надо дождаться прохождения определенных этапов, чтобы понять, какой будет стратегия США. Один из них – это формирование администрации Трампа, когда будет понятно, кто действительно будет заниматься внешне-политическим направлением, финансами, национальной безопасностью и обороной.

"Давайте дождемся, пока сам господин Трамп пройдет через огромную кучу брифингов, которые будут еще до его инаугурации 20 января устраивать представители разведсообществ Соединенных Штатов различных. Которые будут предоставлять всю объемную информацию, которая касается и экономического состояния РФ, и мотивов России сегодня, не только в войне против Украины, а вообще в целом – в глобальном смысле этого слова. После этого мы увидим совсем другие инициативы", – добавил советник руководителя ОП.

Он отметил, что после коммуникаций с новой администрацией президента Трампа, между президентом Зеленским и Трампом "мы увидим официальную позицию, которую можно будет комментировать".

"Мирные планы" относительно войны в Украине

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО предупредил, что в ближайшие два месяца в СМИ стоит ожидать множество "инсайдов" о различных "мирных планах" со ссылкой на источники в "окружении" Дональда Трампа, торги и прочее. Отмечается, что в некоторых манипуляциях будет заинтересована Россия, которая "ведет свою игру".

На днях The Wall Street Journal писало, что "мирный план" Дональда Трампа по завершению войны в Украине может включать требование отказаться от вступления в НАТО на 20 лет и замораживание линии фронта без возвращения территорий. По информации осведомленных источников, конкретного плана Трамп пока не утвердил, в частности, как он убедит президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

Стоит отметить, что министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем заявил, что коммуникация между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом налажена. По его словам, команды президента Украины Зеленского и новоизбранного президента США Трампа вскоре начнут практическую подготовительную работу для организации их встречи.

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