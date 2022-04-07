Уход российских войск с киевского и черниговоского направлений не означает, что Путин отказался от своих планов по Украине.

В Украине событий, подобных резне в Буче, будет больше, и никто не должен питать иллюзий, что цели Кремля изменились, несмотря на уход российских войск из северной Украины.

Об этом заявила представительница Белого дома Джен Псаки, сообщает CNN.

"Их цель остается максимально ослабить Украину. И мы не должны питать иллюзий, что эта цель не изменилась, даже если изменилась их тактика", - сказала Псаки.

Она также рассказала о последствиях санкций США.

"Мы знаем, что из-за влияния экономических санкций, в том числе тех, которые мы предприняли сегодня, и шагов, которые предприняли ранее, мы видим несомненное, значительное влияние на экономику России", – сказала Псаки.

"Россия может потерять свой статус крупной экономики. И наша цель состоит в том, чтобы реализовать эти последствия, чтобы значительно усложнить президенту Путину финансирование войны. И мы уже видим прямые последствия этого", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Москва не отказывается от своих амбиций в Украине. "Мы видим значительный отход войск от Киева... И они переключают свое внимание на восток", - сказал генсек.

По мнению официальных лиц, на это уйдет несколько недель, поскольку российские войска вернутся в Беларусь для пополнения запасов и реорганизации, а затем должны будут направить свою технику через территорию России в восточную Украину.

"В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшего наступления России на востоке и юге Украины, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым", - сказал Столтенберг. "Это решающий этап войны", - считает он.

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