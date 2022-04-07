Он говорит, что практически у 90 процентов погибших - это пулевые поражения, а не осколочные.

Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук рассказал о массовых захоронениях в городе, обнаруженных после совершенных там зверств российскими оккупантами.

Об этих страшных эпизодах он поделился в интервью DW.

По словам Федорука, по состоянию на вчерашний вечер было 320 погибших гражданских, число обнаруженных тел растет с каждым днем.

"Потому, что их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах общины в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела", - заявил мэр Бучи.

Он добавил, что практически у 90 процентов погибших - это пулевые поражения, а не осколочные.

Мир был шокирован страшными кадрами массовых захоронений. Поэтому Федорука спросили, сколько таких могил обнаружено в Буче.

"В Буче обнаружены три места: это территория предприятия "Украгроснаб", где российские оккупанты сбрасывали, как дрова, тела людей с завязанными руками. А еще - улицы Вокзальная, Яблунская и детский лагерь "Променистый", где тоже нашли людей с завязанными руками и пулевыми поражениями", - рассказал мэр города.

Бучанская резня: что известно

После освобождения Бучи на Киевщине начали появляться многочисленные фото и видео, демонстрирующие зверства российских оккупантов.

В частности, на кадрах можно увидеть тела погибших мирных жителей лежат на улицах Бучи. У некоторых связаны руки и огнестрельные ранения в голову.

Министерство обороны России отрицало свою причастность к жестоким убийствам и пыткам жителей Бучи. Мол, тела были недавно выброшены на улицы - после того, как все российские подразделения полностью ушли из Бучи, примерно 30 марта.

Россия требовала экстренное совещание Совета Безопасности ООН по "провокациям украинских радикалов" в Буче 4 апреля, но получила отказ.

Анализ спутниковых снимков, проведенный американской газетой The New York Times, показал, что заявления России о том, что убийства мирных жителей в Буче произошли после того, как ее солдаты покинули город, являются ложными. Многие мирные жители были убиты более трех недель назад, когда российские военные контролировали город.

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