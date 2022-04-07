Некоторые страны Альянса и дальше считают, что нужно сохранять контакты с Россией.

Страны НАТО расходятся во мнениях относительно того, как действовать во время следующей фазы войны РФ против Украины, сообщает издание The New York Times (NYT)

Как рассказали источники издания, Польша и страны Балтии хотят полного разрыва с Москвой, а также предпринять усилия, "которые поставят Россию на колени". Эти страны объясняют свое желание тем, что действия РФ составляют угрозу европейской безопасности. Однако, по данным NYT, Франция, Германия и Турция хотят поддерживать контакт с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях, совершенных его войсками.

Министры иностранных дел стран НАТО, собирались на этой неделе, чтобы обсудить, как помочь Украине в ведении войны, согласны в одном важном моменте: война далека от завершения и ужасает преступлениями, которые совершили российские военные в городах под Киевом.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Москва не отказывается от своих амбиций в Украине. "Мы видим значительный отход войск от Киева... И они переключают свое внимание на восток", - сказал генсек.

По мнению официальных лиц, на это уйдет несколько недель, поскольку российские войска вернутся в Беларусь для пополнения запасов и реорганизации, а затем должны будут направить свою технику через территорию России в восточную Украину.

"В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшего наступления России на востоке и юге Украины, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым", - сказал Столтенберг. "Это решающий этап войны", - считает он.

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