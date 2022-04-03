Ходжес отметил, что это не отвод, а передислокация для следующей фазы войны.

Российских военных из киевского и черниговского направлений не уводят, а передислоцируют для следующей "фазы" на Донбассе.

В интервью ТСН бывший командующий европейской армии США, генерал Бен Ходжес объяснил, почему Путин согласился забрать свои войска из этих направлений.

"Российские военные единицы были разбиты, они потеряли лидеров, их оборудование разбито, они потеряли много техники, благодаря украинским защитникам. Потому сейчас они пытаются отступить, реорганизоваться, перегруппироваться для следующей "фазы". Это именно то, что, я думаю, происходит прямо сейчас. Поэтому это не отвод", - сказал Ходжес.

Он отметил, что у российской армии нет ресурсов и достаточного количества войск, чтобы взять Киев. "Город слишком большой, оборона вокруг города очень сильна. Поэтому, я думаю, они переоценивают, что они могут сделать. Что они намерены сделать, так это опираться на то, что они уже сделали. В частности, в Азовском море. Они знают, что это ударит по украинской экономике. Если Украина не сможет экспортировать из Бердянска и Мариуполя, то это ударит по украинской экономике и принесет много проблем. Поэтому, думаю, они, наверное, попытаются сфокусироваться на этом", - прогнозирует генерал.

Оценивая возможность оцепления российскими войсками украинских сил в ООС, Ходжес отметил, что "это, конечно, похоже на возможность", однако это потребует от россиян значительных усилий. "Знаете, на карте – это одна вещь. Но делать это в реальности (на поле боя – ред.) – совершенно другое. И я не уверен, что они такие ловкие, чтобы это сделать. Украинские генералы очень умны. Они уже показали отличную способность давать этому порядок. Поэтому я представляю, что Генштаб очень внимательно следит за любыми признаками того, что это может произойти, ища все возможности, чтобы правильно нанести еще один удар по российским силам", - сказал генерал.

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