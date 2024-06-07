Президент Украины отмечает, что российский диктатор Владимир Путин не может выиграть, мы не имеем права проиграть.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что война не может угаснуть на текущих линиях, где проходит фронт, потому что для российского зла никаких линий не существует. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления перед Национальным собранием Франции.

"Может ли Путин выиграть эту битву? Нет, потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует - что 80 лет назад, что сейчас. А если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной. Сейчас это так же, как и тогда, когда зло разворачивало свою агрессию против соседей в 1930-х годах. Гитлер долавливал линию за линией. Так же это делает Путин", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства отреагировал на российские угрозы сделать французов военными целями.

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"И когда вчера из России прозвучали прямые угрозы Франции, это стало лишь еще одним аргументом в пользу нашей с вами смелости - в пользу того, чтобы ни одно зло в мире не имело наглости противопоставлять себя Франции и провозглашать французов военными целями", - заявил Зеленский.

Президент Украины убежден, что битву с Россией можно выиграть.

"Можем ли мы выиграть эту битву? Бесспорно, да. Можем! Украина, а значит, Европа. Европа, а значит, Франция. Я уверен в этом так же, как Франция верила в свободу еще тогда, когда D-Day еще не состоялся. Но тот день высадки, как и день европейской победы, был неизбежен", - сказал Зеленский.

Также, глава государства вспомнил, что впервые имел честь обращаться к Национальному собранию Франции в момент, который был очень сложным, смертельно сложным для Украины. В частности, это было в первый месяц после начала российского вторжения.

"Оккупанты тогда еще не были изгнаны из-под нашей столицы, Киева, и бои шли недалеко от Киева. Тогда еще не состоялись первые операции, которые начали возвращать оккупированные Россией земли, возвращать наши дома, возвращать наших людей, наших детей - тогда мы еще не планировали освобождение острова Змеиный в Черном море и выигрыш битвы за море, освобождение Харьковской области и города Херсона. В тот момент мир еще не увидел Бучи и еще не знал точно, что такое российская оккупация. И никто не верил, насколько результативными могут стать украинцы", - сказал Зеленский.

В то же время, как подчеркнул президент, уже тогда в Украине знали точно, что преодолеют любые сложности войны, и единственное, что для этого необходимо, - чтобы украинцы не остались в одиночестве.

"Чтобы мы имели действенную поддержку - поддержку непрерывную, своевременную, достаточно дальнобойную и лидерскую, и тогда мы гарантированно сделаем свою работу. И это будет доказательством - доказательством, что Европа не откатится к временам, когда уже без высадки союзников на континенте и привлечения почти всего мира невозможно было завершить войну в Европе так, чтобы это отвечало интересам Европы и мира, а значит, каждого человека на земле", - подчеркнул президент.

В этой связи, Зеленский на французском языке поблагодарил Францию за то, что она выступает в поддержку Украины для защиты жизни. "Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie. Merci", - сказал Зеленский.

Он благодарит за то, что Франция не колебалась и выбрала сторону человечности в этой войне, сторону культуры и сторону международного права.

"С первых даже не дней, а часов этого нападения, которым Россия попыталась перечеркнуть 80 лет Европы, я знаю, что могу полагаться на вас, полагаться на Францию - на ваши сердца и принципиальность. Спасибо вам. Ощущение, что Украина противостоит злу, объединило многих людей, многих людей Франции", - сказал Зеленский.

Глава государства убежден, что Украина может рассчитывать на поддержку Франции.

"Мы можем полагаться на вашу поддержку. На ваше оружие, тренировки и дипломатию, на политическую и экономическую силу Франции. Французские системы ПВО и бронетехника, ракеты и артиллерия, опыт и советы уже помогают нам спасать жизни людей и сдерживать Россию, благодаря вам", - сказал Зеленский.

В то же время, президент уверен, что наступит день, когда Украина будет праздновать свой день победы в войне.

"Уверен, что наступит день, когда Украина сможет увидеть в своем небе такие же самолеты, которые вчера мы видели в небе Нормандии. Французскую боевую авиацию - блестящие истребители, которые под управлением украинских пилотов докажут, что Европа крепче. Крепче, чем зло, которое посмело Европе угрожать. Сейчас, как и 80 лет назад, можем это доказать - могущество нашего единства, могущество союзничества, могущество наших общих идеалов", - заявил Зеленский.

Он благодарит президента Франции Эммануэля Макрона за то, что тот не оставил Европу без лидерства, а Украину - без Франции в моменты, когда это было решающе.

"Мы делаем все, чтобы наше сотрудничество вспоминали через 80 лет как выигранную битву. Это так важно", - подытожил Зеленский.

Война в Украине - поддержка Франции

6 июня президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли во Францию.

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5. Эти боевые самолеты должны позволить Украине Украине защищать свою землю и воздушное пространство. Как сказал Макрон, с завтрашнего дня начинается программа подготовки украинских пилотов. Франция намерена передать эти самолеты до конца года.

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