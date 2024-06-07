Известно, что Зеленский приехал с визитом во Францию к 80-летию Дня Д.

Президент Украины Владимир Зеленский перед Национальным собранием Франции поблагодарил страну и парламентариев на французском языке. Он выразил уверенность в том, что наступит день, когда Украина сможет увидеть в своем небе такие же самолеты, которые вчера видели в небе Нормандии.

"Вашу боевую авиацию, блестящие истребители, которые под управлением украинских пилотов, докажут, что Европа крепче, чем зло, которое посмело Европе угрожать. Сейчас как 80 лет назад можем это доказать - могущество нашего единства, могущество союзничества, могущество наших общих идеалов", - подчеркнул глава государства.

Также во время своего выступления он заявил, что замораживание войны будет лишь паузой в боевых действиях и не остановит агрессию РФ против Украины. Зеленский уверен, что Украине удастся выиграть войну.

"Можем ли мы выиграть эту битву? Бесспорно да. Мы можем. Украина, а, следовательно, Европа. Европа, а, следовательно, Франция. Я уверен в этом, так же как Франция. Франция верила в свободу, когда День Д еще не состоялся, но тот день высадки, как и день европейской победы был неизбежен", - заверил президент Украины.

По его словам, временная пауза в войне лишь даст России накопить силы.

"Может ли Путин выиграть эту битву? Нет. Потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война угаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет. Потому что никаких линий для зла не существует. Что 80 лет назад, что сейчас... Гитлер преодолевал линию за линией, так же это делает сегодня Путин. Если кто-то сам попытается нарисовать временные линии - это даст лишь паузу перед новой войной", - подчеркнул Зеленский.

Визит Зеленского во Францию - последние новости

Как писал УНИАН, 6 июня президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли во Францию. Они примут участие в важных мероприятиях, в частности в официальной церемонии к 80-летию высадки союзнических войск в Нормандии во время Второй мировой войны.

Также сообщалось, что во время визита во Францию ветеран ДСВ пытался поцеловать руку Зеленского. Ветеран сказал: "Спаситель народа!", после чего украинский лидер вовремя остановил это проявление восхищения от уважаемого мужчины. После чего они некоторое время еще пообщались, а их разговор транслировали на больших экранах.

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