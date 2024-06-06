Глава государства примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли во Францию для участия в важных мероприятиях, в том числе официальной церемонии по случаю 80-летие высадки союзнических войск в Нормандии во время Второй мировой войны.

Видео прибытия самолета во Францию глава государства обнародовал в соцсети.

"Нормандия. Впереди - важные мероприятия и встречи для укрепления нашего государства и усиления единства всех, кто уважает человеческие ценности и жизни", - сообщил президент.

Глава государства добавил, что во Франции состоится особое событие, принять участие в котором для Украины очень почетно: празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии.

"Это мероприятие и сегодняшний день напоминает о смелости и решимости, проявленных ради свободы и демократии. Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы защищают свободу Европы сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас", - подчеркнул Зеленский.

Украина и западные союзники

Президент Франции Эммануэль Макрон 6-7 июня во время празднования 80-й годовщины высадки союзнических войск в Нормандии может объявить об отправке военных инструкторов в Украину. Французские власти пытаются собрать коалицию стран, готовых обучать украинские войска. Французское издание Le Monde, ссылаясь на свои источники, сообщало, что отправка европейских инструкторов в Украину может стать вопросом нескольких недель или даже дней. Несколько сотен военных инструкторов из нескольких стран могут быть привлечены для обучения саперов или даже для помощи в подготовке новой моторизованной бригады.

На церемонии в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии в этом году будут присутствовать президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что намерен во время этой встречи "очень точно высказаться, чтобы объявить, что мы собираемся делать больше в поддержку Украины".

В то же время, HA не пригласили на 80-летие высадки союзников в Нормандии.

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