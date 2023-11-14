В частности, уничтожены четыре танка, три артиллерийские системы, одна РСЗО, шесть БПЛА и четыре автомобиля противника.

За сутки Силы обороны Украины на Таврическом направлении ликвидировали 504 российских оккупантов и уничтожили 20 единиц вражеской техники. Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, на Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки - отбито 24 атаки оккупантов.

"На Шахтерском направлении противник вел штурмовые действия южнее Золотой Нивы, успеха не имел. На Запорожском направлении наши защитники отбили 4 атаки захватчиков в районе населенного пункта Работино Запорожской области. В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - говорится в сообщении.

В пресс-центре проинформировали, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1130 огневых задач, общие потери врага составили 504 человека.

"Уничтожено 20 единиц военной техники противника. В частности, четыре танка, три артиллерийских системы, одна РСЗО, шесть БПЛА и четыре автомобиля. Также уничтожен склад боеприпасов захватчиков", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине

За прошедшие сутки, 13 ноября, авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 удар по зенитно-ракетному комплексу российских оккупантов.

Бойцы из подразделений ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны и другую важную цель врага.

В течение минувших суток украинские военные обезвредили еще более 900 российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 313 тыс. 470 своих военных.

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