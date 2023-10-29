Планы захватчиков разрушила скоординированная работа украинской артиллерии.

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков на фронте. Сухопутные войска показали видео, как воины-артиллеристы разбили колонну русских, пытавшихся прорвать оборону на Донетчине.

Ролик появился в телеграмм-канале Сухопутных войск. На кадрах видно, как российская техника сует в сторону украинских позиций возле населенного пункта Красногоровка. Впрочем, на пути захватчиков стали снаряды украинской артиллерии.

На видео показана работа артиллерии 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО и отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Война в Украине - что надо знать

РФ с начала полномасштабного вторжения понесла огромные потери на украинской земле. Так, по состоянию на 29 октября 2023 года общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 299 тыс. 80 (+660 за минувшие сутки) человек.

27 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ продолжает пытаться захватить весь украинский Донбасс. Украинский лидер подчеркнул, что оккупанты уже несколько раз пытались окружить Авдеевку, но получали "по зубам" и понесли мучительные потери.

На Таврическом направлении наши защитники за сутки уничтожили около 500 российских военных и 25 единиц техники врага, пополнили обменный фонд 13 оккупантами.

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