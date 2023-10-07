ВСУ наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на новых рубежах и истощают врага.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. "Имеют частичный успех севернее Копаней и севернее Новопрокоповки. В ходе ведения наступательных (штурмовых) действий на Бахмутском направлении имели частичный успех восточнее Андреевки Донецкой области", - сказано в сообщении. Отмечается, что наши воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В Генштабе сообщили, что в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Видео дня

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины. Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновений.

В Генштабе сообщают, что на Купянском направлении наши защитники отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, а на Лиманском направлении - отражено 5 атак восточнее Макеевки Луганской области. Отмечается, что противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение южнее Андреевки Донецкой области.

Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага у Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе северо-восточнее Новопрокоповки Запорожской области.

Кроме того, по данным Генштаба за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, средство противовоздушной обороны, 6 артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.

Всего враг нанес 3 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Война в Украине: новости

Начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что Силы обороны на Бахмутском направлении, продолжают выбивать россиян с ранее занимаемых позиций, отбивают атаки и их попытки восстановить свои ранее утраченные положения.

Он отметил, что и дальше враг концентрирует внимание и активизирует свои действия на Лимано-Купянском направлении, возобновляет там боевые действия.

Вас также могут заинтересовать новости: