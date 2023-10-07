Кроме того, на этом направлении россияне привлекли резервы, в частности подразделения недосформированной армии.

Российская оккупационная армия активизировалась на Купянско-Лиманском направлении. Уничтожены четыре моста через реку Оскол. Текущая цель врага-разрушить логистику Сил обороны, выйти на левый берег реки и захватить часть Купянска.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZREVATEL.

"Уничтожено по крайней мере четыре моста через реку Оскол на этом направлении. С какой целью? Враг пытается разрушить нашу логистику. Наши инженерно-саперные подразделения наводят понтонно-мостовые переправы, но понятно, что их пропускная способность несколько ниже стационарных мостов. Очевидно, зачем враг разносит нам мосты, - он готовится к наступлению. Как мы говорили в прошлый раз, оккупант делает проходы в своих минных полях, подтягивает бронетехнику к линии боевых столкновений. Уже вчера-позавчера (4-5 октября – УНИАН) начала появляться информация о том, что враг пытается атаковать и на Купянском, и на Лиманском направлении", - отметил эксперт.

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Россия привлекает подразделения недосформированной 25-й армии, подразделения Первой гвардейской танковой армии, пытается давить. Как отмечает эксперт, не факт, что первые неудачи охладят пыл врага. Вероятнее всего, такие атаки на этом участке фронта будут продолжаться и в дальнейшем.

"В целом ситуация, которая сейчас наблюдается вдоль всей линии боевого столкновения, характеризуется двумя факторами: там, где украинская армия имеет ресурсы, силы, средства и возможности, она атакует. Там, где у нас таких возможностей нет, мы ведем оборонительные бои, потому что там атакует или контратакует российская оккупационная армия. Ситуация на поле боя довольно динамичная. Ее перспективы зависят от ресурсных возможностей украинских Сил обороны", - отметил Селезнев.

Он отметил, что перспективы достаточно тревожные, потому что в следующем году военный бюджет России составит примерно 30%. Это как минимум в 4 раза больше, чем нынешний военный бюджет Украины с учетом поставок военно-технической помощи от наших западных партнеров.

Соотношение 1:4 не в пользу Украины вряд ли может свидетельствовать, что мы можем иметь возможность хотя бы паритетного соотношения сил и средств.

"Враг будет иметь преимущество, причем это преимущество будет кратным. Но о том, во что это преимущество будет трансформировано на поле, говорить пока рано, потому что неизвестно, какие ресурсы украинская армия будет иметь в следующем году", - отметил он.

По мнению эксперта, до конца ноября у нас уже будет четко очерченная ситуация – "чего можно ожидать в рамках нашего наступления, в рамках действий российской оккупационной армии, и к чему мы в конце концов придем". В этом ключевой фактор – это ресурс.

Война в Украине - последние новости с фронта

Силы обороны на Бахмутском направлении, продолжают выбивать россиян с ранее занимаемых позиций, отбивают атаки и их попытки восстановить свои ранее утраченные положения.

Он отметил, что и дальше враг концентрирует внимание и активизирует свои действия на Лимано-Купянском направлении, возобновляет там боевые действия.

Утром Генштаб отчитался, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

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