Алексей Гетьман отметил, что у ВСУ не было ракет на такие комплексы.

Майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман прокомментировал серийное производство гибридной системы противовоздушной обороны. Он отметил, что Украина разрабатывает зенитно-ракетный комплекс и систему ПВО собственного производства.

Он указал, что украинская армия имеет большое количество комплексов БУК, но не было к ним ракет.

"У нас был БУКовский комплекс в довольно большом количестве. Там не очень большая дальность - 40-50 км. Это радиолокационная станция пусковой установки. Они остались в большом количестве, а ракет к ним не было. Поэтому решили попробовать другие ракеты поставить на эти пусковые установки и попробовать их адаптировать, чтобы они были совместимы. Это не так сложно было сделать. И вот это было испытано", - отметил эксперт в интервью "Украинскоум радио".

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По его словам, все БУКи, что у нас остались, будут переведены на возможность стрелять другими ракетами.

"Привлекся тот же комплекс БУК, что был, только вместо советских ракет, которые были, могут использовать современные ракеты, которые нам поставляют наши партнеры и которые у них есть в большом количестве. Это очень хорошая новость. Мы существенно усилили свое ПВО. Таких комплексов много, а ракет к ним нам могут поставлять в большом количестве", - подытожил Гетьман.

Дефицит систем ПВО в Украине - последние новости

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что основной целью массового применения врагом дронов-камикадзе Shahed является не столько поражение конкретных объектов, сколько перегрузка и истощение украинской ПВО.

Позже издание Forbes написало, что Украина начала успешно применять гибридные зенитные системы, базирующихся на использовании советских пусковых установок и ракет западного производства, что стало хорошим выходом из ситуации, сложившейся с украинской ПВО год назад.

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