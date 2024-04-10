С помощью БПЛА она уничтожена на Донецком направлении.

Уничтожена машина российских оккупантов из состава автоматизированной станции помех "Р-378Б" комплекса радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2".

В командовании Сил специальных операций Вооруженных сил Украины отметили, что "жирную" цель операторы 3-го полка ССО обнаружили во время разведывательных действий на Донецком направлении.

В ССО продемонстрировали видео как с помощью ударного БПЛА цель была уничтожена.

В сообщении отмечается, что "Борисоглебск-2" - российский комплекс радиоэлектронной борьбы, который используется для подавления спутниковой связи, радионавигационных систем, создания помех в различных диапазонах. На вооружении армии РФ с 2013 года, а с 2014-го применяется противником в войне против Украины.

РЭБ "Борисоглебск-2" - последние новости

Ранее военнослужащий ВСУ связист Сергей Флеш отмечал, что у РФ не более 100 таких комплексов.

Он отмечал, что с помощью российского комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" оккупанты могут пеленговать и глушить украинские УКВ радиостанции, включая станции с технологией ППРЧ (псевдослучайной перестройки рабочей частоты), а также мобильные телефоны, GPS, и крылатые БПЛА.

Флеш отмечал, что россияне поняли, что такая цель в эпоху БПЛА очень уязвима и теперь не применяют их на "нуле".

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