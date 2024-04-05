Эта позиция противника и личный состав вблизи нее были обнаружены во время разведывательных действий.

Минометную позицию и живую силу противника уничтожили воины 8-го полка Сил специальных операций ВСУ с помощью FPV-дронов.

Об этом сообщили ССО ВСУ в Telegram. Отмечается, что минометная позиция противника и личный состав вблизи нее были обнаружены во время разведывательных действий на одном из операционных участков.

"Установив координаты целей, операторы FPV-дронов нанесли поражение благодаря чему уничтожили пятерых российских военнослужащих и ранили четверых", - говорится в сообщении.

Кроме того, как проинформировали в ССО, была уничтожена позиция 82-мм миномета и повреждена БМП.

Война в Украине: новости

Накануне Силы обороны Украины на Юге эффектно уничтожили российских захватчиков во время возведения ими фортификаций. В частности, во время разведывательных действий на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили личный состав противника, который возводил новые фортификационные сооружения и пункт управления.

Операторы передали координаты расположения врага ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны и скорректировали огонь HIMARS.

Также во время ведения разведки на Запорожском направлении операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили АСП Р-330Ж "Житель". На вражескую цель операторы навели огонь ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате слаженной работы комплекс РЭБ "Житель" уничтожен.

Кроме того, недавно украинские военные уничтожили российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук". Произошло это на Запорожском направлении. Вражеский ЗРК обнаружили во время разведывательных действий операторы 3-го отдельного полка ССО. Операторы навели на вражескую цель огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

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