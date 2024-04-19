С противниками активно борются операторы дронов 3-го полка Сил спецопераций.

Бойцы Сил специальных операций показали кадры уничтожения российских захватчиков на Донецком и Запорожском направлениях.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ССО. В частности, отмечается, что операторы БПЛА 3-го полка ССО продолжают эффективно выполнять боевые задачи на Донецком и Запорожском направлениях. Пилоты осуществляют аэроразведку, обнаруживают вражеские цели и уничтожают их с помощью ударных дронов.

"Все цели, попадающие в поле зрения в нашей зоне ответственности, - вражеская техника, вооружение, личный состав противника - непременно прекращают свое существование или выходят из строя навсегда", - говорят наши операторы.

Уничтожен российский самолет Ту-22М3 - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, Воздушные силы Вооруженных сил Украины во взаимодействии с Главным управлением разведки Минобороны Украины впервые уничтожили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - носитель крылатых ракет Х-22, которыми россияне бьют по мирным населенным пунктам украинского государства.

Всего сегодня в результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей: две крылатые ракеты Х-101/Х-555, 14 ударных дронов типа Shahed-131/136, 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, 2 крылатые ракеты Х-22.

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