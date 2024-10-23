Из-за страха F-16 вражеская авиация начала более сдержанно вести себя на фронте, рассказал военный.

Ситуация на Покровском направлении остается сложной, ведь враг не прекращает попыток прорвать линию обороны Украины, сообщил в эфире телемарафона Виталий, офицер 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

"На Покровском направлении интенсивность совсем не упала. Просто удалось остановить продвижение врага. Враг в дальнейшем пробует штурмовать наши позиции. В дальнейшем пробует различными способами продвинуться в сторону Покровска. Он постоянно проводит штурмовые действия, с помощью БТР и БМП. Заводит более 30 военных на штурм. В последнее время начал часто использовать малые транспортные средства, как багги и мотоциклы. Чтобы быстрее доставить военнослужащих на определенную точку", - сказал Виталий.

Военный добавил, что такая тактика у врага не работает, поскольку еще на подходе оккупантов уничтожают из артиллерии, FPV-дронов и сбросов. Также он рассказал, что несколько месяцев назад были возможны ситуации, при которых авиация оккупантов работала на передовой и даже в тылу. Однако сейчас эта ситуация изменилась.

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"Враг мог позволить себе выполнять такие маневры, когда Украина не получила F-16. Из собственных наблюдений, и не только, могу сказать, что сейчас враг использует авиацию только в глубине своего тыла. Они могут сюда запускать ракеты и КАБы. Но близко к линии фронта они не подлетают из-за того, что боятся потерять свои самолеты", - добавил Виталий.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщили, что российским оккупантам удалось захватить Новосадово, которое находится на границе Луганской и Донецкой областей. Также захватчики имеют продвижение на других направлениях.

Между тем журналисты The Economist сообщили, что оккупанты могут готовить наступление на город Запорожье. Кроме того они отмечают, что захватчикам удалось вернуть под свой контроль до половины территории, которую Украина захватила в Курской области.

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