Кроме того, РФ, возможно, уже вернула себе до половины территории, которую Украина захватила в Курской области.

Следующей целью российских оккупационных войск в Украине может быть Запорожье. Враг может начать наступление на этот город, сообщает The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

"Тот же источник предполагает, что Россия, возможно, уже вернула себе до половины территории, которую Украина захватила в Курской области в августе 2024 года, что стало единственным значительным продвижением Украины после неудачного контрнаступления 2023 года", – пишет издание.

Отмечается, что дела на поле боя выглядят "мрачно". Россия достигает значительного прогресса, наступая одновременно в нескольких точках вдоль 1000-километровой линии фронта, несмотря на чрезмерно высокие потери. По американским оценкам, оккупанты уже потеряли в Украине 600 000 солдат убитыми и ранеными.

Видео дня

"Россия находится в процессе окружения Покровска, важного логистического узла на востоке Украины, и продвигается дальше на юг, взяв под контроль высоты вокруг Угледара", – говорится в материале.

Но беспокойство Украины выходит за пределы событий на линии фронта. Западная поддержка в последнее время выглядит еще более шаткой, чем раньше. На этой неделе "Большая семерка" уточнила детали кредита в размере $50 млрд, который будет выплачиваться за счет процентов от арестованных российских активов; окончательная договоренность должна быть достигнута в ближайшие несколько дней.

Однако возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США, до которых осталось две недели, может перекрыть большую часть прямой военной помощи. Победа Камалы Харрис также ничего не обещает. Германия, второй по величине донор Украины, уже дала понять, что помощь в будущем сократится. Франция – тоже.

Война в Украине: важные новости

Первые военные КНДР, как ожидается, прибудут в Курскую область России уже завтра, 23 октября 2024 года. Такое заявление сделал глава ГУР Кирилл Буданов. Пока неизвестно, о каком количестве солдат из Северной Кореи идет речь, и как они будут оснащены.

Тем временем спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские захватчики проводят интенсивные штурмы на Приднепровском направлении. Враг пытается захватить острова, чтобы еще более угрожать Херсону.

Вас также могут заинтересовать новости: