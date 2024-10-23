РФ оккупировала Новосадово и продвинулась возле ряда населенных пунктов, - DeepState

Кроме того, россияне продолжают движение вперед в городе Торецк Донецкой области.

Российские оккупанты продолжают продвигаться на украинском Донбассе. У врага есть подтвержденные успехи вблизи ряда населенных пунктов.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, Россия оккупировала населенный пункт Новосадово на границе Луганской и Донецкой областей.

Кроме того, враг продвинулся в Кругляковке Харьковской области, возле Богоявленки, Зоряного, Селидово и Новодмитровки Донецкой области. Также уточнена ситуация в Торецке. Карта свидетельствует о том, что 3 отдельная мотострелковая бригада оккупантов продолжает двигаться вперед в городе.

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Война в Украине: важные новости

Первые военные КНДР, как ожидается, прибудут в Курскую область России уже завтра, 23 октября 2024 года. Такое заявление сделал глава ГУР Кирилл Буданов. Пока неизвестно, о каком количестве солдат из Северной Кореи идет речь, и как они будут оснащены.

Тем временем спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские захватчики проводят интенсивные штурмы на Приднепровском направлении. Враг пытается захватить острова, чтобы еще более угрожать Херсону.

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