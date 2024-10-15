Олег Жданов сообщил, что противнику до Покровска еще нужно идти более десяти километров.

Соучредитель DeepState Роман Погорилый утверждает, что глядя на карту, можно увидеть, что даже приближенно не складывается вероятность того, что Россия возьмет Покровск в котел.

"То, что они движутся в сторону Покровска, Мирнограда, чтобы взять эти населенные пункты и дойти до границ Донецкой области, это да. Но котлы какие-то и окружение - явно не сейчас об этом уместно говорить, исходя из ситуации", - пояснил аналитик изданию Фокус.

По его словам, украинские военные прилагают максимальные усилия, чтобы этого не произошло. Также дальнейшие действия зависят от сложившейся обстановки, ресурсов, действий украинского командования.

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Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что противнику до Покровска еще нужно идти более десяти километров. Он уверен, что город не могут взять в котел.

По словам эксперта, окружение города - это может быть одним из вариантов развития событий на поле боя. Но для этого нужно, чтобы украинские военные отступали, а россияне прорвали оборону. Аналитик пояснил:

"Такого пока нет. Есть постепенное продвижение врага за счет вытеснения нас с оборонительных рубежей, преимущества в численности личного состава, техники и огневого превосходства, особенно господства в воздухе. Это есть, но говорить, что завтра они окружат Покровск, нет".

Жданов заявил, что российские военные не могут продвинуться к Мирнограду. На Покровском направлении никаких попыток окружения украинских бойцов не было за последние полтора месяца. Противник пытался обойти Новогродовку, Гродовку, однако у него не получилось: он наступал в лоб, а украинцы постепенно отходили.

Война в Украине - ситуация на Покровском направлении

Донецкая область для России значительно тяжелее и приоритетнее, чем Курская область. Об этом сообщил председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко. По его словам, приоритетность и важность этой цели правитель РФ Путин определил еще в 2022 году.

Он добавил, что сейчас оккупанты пытаются расширять свои фронты для того, чтобы прикрыть свои фланги под Покровском.

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