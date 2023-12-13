Уничтожено 28 единиц военной техники врага, в частности, 13 танков, 12 ББМ и одну артсистему.

На Таврическом направлении силы обороны ликвидировали 401 российского оккупанта и 28 единиц военной техники противника. Враг за прошедшие сутки совершил 658 артобстрелов.

"Уничтожено 13 российских танков и 12 других бронемашин. Все - в Донецкой области", - сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Всего, по словам командующего, в операционной зоне ОСУВ "Таврия", враг за прошедшие сутки нанес три авиаудара, провел 80 боевых столкновений и совершил 658 артобстрелов.

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Тарнавский подчеркнул, что наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Общие потери врага составили 401 человек. Уничтожено 28 единиц военной техники. В частности, 13 танков, 12 ББМ и одну артсистему. Еще 10 единиц техники врага повреждены", - проинформировал бригадный генерал.

Ситуация на фронте по состоянию на 13 декабря - последние новости

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. За прошедшие сутки силы обороны успешно отбили 51 атаку врага в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 13 атак.

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