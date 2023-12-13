Силы обороны уничтожили также еще более 60 единиц техники врага.

За минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали 850 российских оккупантов. Всего украинские военные уничтожили почти за два года войны более 340 тысяч захватчиков.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по состоянию на сегодняшнее утро составляют среди личного состава около 341 500 (+850) человек.

За минувшие сутки также уничтожено 18 танков (всего с начала широкомасштабного вторжения - 5682 единицы); 15 боевых бронированных машин (10594 единицы); 3 артиллерийские системы (8076); 10 БПЛА оперативно-тактического уровня (6173); 12 единиц автомобильной техники, автоцистерн (10662) и 6 единиц специальной техники (всего 1176 единиц).

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И как известно, с начала войны ликвидировано 22 вражеских корабля/катера, одна подводная лодка, 324 самолета, и столько же вертолетов, 919 РСЗО и 605 средств ПВО россиян.

Ситуация на Фонте по состоянию на 13 декабря - главные новости

Ночью украинские защитники отбили уездные атаки россиян и сбили все 10 ударных беспилотников типа Shahed, выпущенные врагом, а также 10 ракет, которые летели в направлении города Киев по баллистической траектории.

Как известно, на Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются массированные наступательные действия россиян при поддержке бронетехники и авиации. Наши воины стойко держат оборону и уничтожают потенциал врага. Так, по информации командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, за сутки 11 декабря Силы обороны отбили, в частности, на Авдеевском направлении десятки атак противника, уничтожив 11 российских танков и 15 других бронемашин.

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