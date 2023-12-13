Всего за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений по линии фронта.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили более 50 атак россиян за минувшие сутки. Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений по линии фронта.

"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 51 атаку врага в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области", - сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 13 атак.

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На Купянском направлении украинские защитники отбили восемь атак врага в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили пять атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

На шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении силы обороны отразили восемь атак противника в районах севернее Приютного, западнее ивового и южнее Работиного Запорожской области.

В Генштабе отмечают, что на Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

На Волынском и Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Ситуация на фронте по состоянию на 13 декабря - главные новости

На Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются массированные наступательные действия россиян при поддержке бронетехники и авиации. Наши воины стойко держат оборону и уничтожают потенциал врага. Так, по информации командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, за сутки 11 декабря Силы обороны отбили, в частности, на Авдеевском направлении десятки атак противника, уничтожив 11 российских танков и 15 других бронемашин.

Тарнавский отмечает, что активный враг и в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки, атаковал на днях севернее Приютного и западнее Новопокровки. Он подчеркнул, что на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике.

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