Осенью фронт может замереть из-за сплошной непроходимости.

Ситуация с логистикой на фронте становится все сложнее из-за фактора беспилотников. Уже осенью, когда опадут листья на деревьях, на передовой может образоваться сплошная непроходимая "килл-зона". Об этом в своем Телеграм-блоге пишет старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

Он рассказывает, что на Купянском направлении еще несколько недель назад ситуация с логистикой была относительно спокойной, если сравнивать с районом Константиновки или Волчанска. Но сейчас все изменилось.

По словам военного, логистика на бронированной технике стала почти невозможной из-за активности вражеских дронов. При этом россияне также пытаются охотиться и на тяжелые украинские дроны типа "Вампир", которые тоже используются для доставки всего необходимого в окопы на переднем крае.

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"Все активно идет к тому, что к концу года будут мертвые зоны глубиной в 10-15 км по обе стороны. Особенно, когда спадет зеленка, будет очень тяжело и больно. Поэтому готовьтесь уже сейчас", - пишет украинский офицер.

Килл-зона на фронте

Как писал УНИАН, еще в начале мая Роберт "Мадьяр" Бровди, который на тот момент еще не был командующим Сил беспилотных систем, предупреждал, что ситуация в войне движется к установлению сплошной килл-зоны. Он прогнозировал, что уже этим летом дроны сделают непроходимой 15-20 километровую зону в обе стороны от "нуля".

В конце мая похожую мысль озвучивал военный обозреватель Евгений Дикий. Но он был еще более радикальным в своих оценках. По его мнению, "килл-зона" может растянуться на 100 километров в ширину.

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