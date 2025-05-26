Дикий отмечает, что сейчас темпы устаревания технологий и их обновления составляют около двух-трех месяцев.

Уже через два-три месяца речь может идти о 100-километровой килл-зоне, то есть зоне поражения, с обеих сторон от линии фронта. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты в батальоне "Айдар", директор Национального антарктического научного центра.

Отвечая на вопрос о развитии дронов и изменения архитектуры линии фронта, он отметил, что сейчас темпы устаревания технологий и их обновления составляют около двух-трех месяцев.

"Вот за два-три месяца у каждой стороны появляется что-то новое, что существенно влияет на поле боя. А вот за два-три месяца другая сторона вырабатывает противодействие. И вот так вот постоянно, шаг за шагом, идет эта погоня. Так вот, очень вероятно, что через два-три месяца мы будем говорить о 100-километровой килл-зоне", - сказал Дикий.

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Экс-командир не исключил, что речь может идти о "80-100-километровой (килл-зоне - УНИАН) по каждую сторону".

"И это вообще будет менять абсолютно все", - отметил он.

Дикий добавил, что "есть очень серьезные сигналы".

"Наши враги сейчас испытывают совершенно новое решение. Оно, с точки зрения железа, похоже на привычные уже нам "Ланцеты". Вот именно с ланцетной, скажем так, дальностью поражения - это 80-100 километров вглубь нашей территории", - сказал он.

Впрочем, отметил ветеран, такая дальность поражения нас не пугает, ведь мы имеем хорошие средства радиоэлектронной борьбы, поэтому эти дроны "мы кладем". А о 100-километровом оптоволокне даже не может идти речь.

"Но кажется, что россияне испытывают сейчас дроны ланцетного типа, но которые, во-первых, действуют роем. И распознают друг друга по цветным крыльям. Так, собственно, и мы можем видеть, что это эта новая разработка... И притом там интегрированный искусственный интеллект, который сам принимает решение, что это цель, ее надо атаковать. Без оператора. А если решения принимаются без оператора, то, значит, не нужен канал связи. Значит, это не уязвимо к РЭБу", - сказал Дикий.

По его словам, на западе такие вещи запрещены, ведь с точки зрения искусственного интеллекта военный грузовик и обычный гражданский автобус не отличаются.

"Поэтому на западе есть этот принцип, что финальное решение нажать на кнопку должен принимать именно человек", - подчеркнул ветеран.

Он подчеркнул, что россиянам же "абсолютно безразлично, если девять их дронов поразят гражданские автобусы, а 10-й чисто рендомно попадет в военный грузовик".

"Они сейчас испытывают эту технологию. Мы уже ищем, что с этим делать", - сказал Дикий и добавил, что таким образом, если через два-три месяца речь пойдет уже о 100-километровой килл-зоне, то обеим сторонам придется перестраивать и свою логистику, и систему управления.

Китай свернул выпуск дрона Mavic 3 - почему это опасно для Украины

Как сообщалось, ранее Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, в комментарии УНИАН отметил, что то, что в Китае свернули производство третьего поколения беспилотников Mavic и перешли на четвертое, "является проблемой только в том, что там будут другие комплектующие".

Бескреснов подчеркнул, что самое главное, чтобы радикальный переход на новое поколение "Мавиков" происходил у нас и у россиян одновременно. "Потому что мы будем с ними в одинаковых условиях. Если, конечно, кто-то разработает взлом четвертой версии "Мавиков" - россияне раньше нас - это будет негативно", - отметил он.

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