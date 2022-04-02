Пересечь украинскую границу в условиях военного положения могут лишь те, кто учится в иностранных вузах.

Украинские студенты мужской стать, несмотря на отсрочку от призыва, не могут во время войны выехать за границу.

Об этом сообщила народный депутат Украины (фракция "Слуга народа" Юлия Гришина в Facebook.

"Получаю очень много вопросов о том, как студентам уехать за границу во время войны. Сейчас это невозможно, несмотря на отсрочку от призыва для студентов. Единственное исключение – те, кто учится в иностранных вузах", – написала она.

Депутат напомнила, что юноши, учащиеся на дневной или дуальной формах образования, все еще имеют право на отсрочку от призыва, однако выехать за границу теперь запрещено постановлением Кабинета министров.

Гришина отметила, что в то же время, согласно письму главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, военкоматы получили распоряжение предоставлять отсрочку и разрешение на пересечение границы тем, кто учится в иностранных вузах.

Для этого студенту необходимо иметь следующие документы:

отсрочку от призыва (ее можно оформить в территориальном центре комплектования по месту приписки на основании справки из ВУЗа, где он учится),

разрешение на пересечение границы от руководителя соответствующего центра комплектования по месту приписки (можно получить на основании примечания об отсрочке и документов, подтверждающих обучение в иностранном ВУЗе).

Ранее стали известны подробности вступительной кампании 2022 в условиях войны. В частности, абитуриенты будут сдавать упрощенный аналог ВНО, так называемый национальный мультипредметный тест.

В то же время подача документов и подтверждение места обучения будет происходить исключительно через Интернет.

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