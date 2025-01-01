Большинство экспертов не верят, что какое-либо мирное соглашение, подписанное в этом году, окончательно решит российско-украинский конфликт.

Вероятнее всего 2025 год принесет в Украину прекращение активных боевых действий, в результате усилий избранного президента США Дональда Трампа. Однако вряд ли это будет означать окончательное примирение Украины и РФ, пишет Newsweek, ссылаясь на мнения экспертов.

Издание отмечает, что в начале 2025 года Россия, вероятно, сохранит наступательный импульс на поле боя. Однако уже 20 января в президентские полномочия вступит Дональд Трамп, который обещал немедленно прекратить войну, начатую президентом Россией. Его команда уже намекнула, что будет принуждать к компромиссу обе стороны.

Академический содиректор Центра геополитики и бизнеса ESSEC (Франция) Чедомир Несторович отмечает, что нежелание Трампа просто так продолжать военную поддержку Украины заставит Киев "начать переговоры сейчас, пока не стало слишком поздно". По его мнению, за заключение перемирия Украина получит помощь от НАТО без формального вступления в альянс, а Россия - частичное смягчение санкций.

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"Потеря территории для Украины не означает окончательную потерю, потому что можно придумать много формул, чтобы удовлетворить требования как России, так и Украины", - добавил Несторович.

Профессор политических наук бизнес-школы ESSEC Орельен Колсон тоже ожидает начала мирных переговоров уже в этом году.

"Путин из-за страха дополнительных военных средств, предоставленных Украине, а Зеленский, чтобы избежать значительного прекращения поддержки США. В любом случае это будет не конец войны, а скорее вооруженное прекращение огня", - сказал Колсон.

Эдгар Беллоу, профессор международного менеджмента и геополитики в бизнес-школе NEOMA (Франция), не исключает "решающего прекращения войны" в 2025 году, но больше склоняется к сценарию замороженного конфликта с продолжающимися столкновениями, "нерешенными территориальными спорами и периодической эскалацией".

Однако генеральный директор и основатель благотворительной организации "Надежда для Украины" Юрий Боечко заявил, что не прогнозирует прекращения активных боевых действий "в ближайшее время".

"Какое бы мирное соглашение Запад не предложил России, я не думаю, что они его примут. Это могут быть короткие три или шесть месяцев мира, но, скажем, европейцы пришлют корпус мира, а россияне стреляют по ним, это будет полная Третья мировая война", - говорит он.

Война в Украине: дальнейшие перспективы

Как писал УНИАН, корреспондент британского Sky News Ивор Беннетт, который работает в России, считает, что в 2025 году полномасштабная война в Украине будет окончательно остановлена и перейдет в замороженный конфликт. Журналист предполагает, что Кремль стремится заключить подобие мирного соглашения до 9 мая.

Также мы приводили прогноз авторитетного издания Financial Times. Там считают, что в 2025-м между Украиной и Россией будет заключен мирный договор, но избранному президенту США Дональду Трампу придется пригрозить России усилением санкций, а также усилить поддержку Украины, что убедило бы кремлевского диктатора Владимира Путина в необходимости участия в переговорах.

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