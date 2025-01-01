Хочет и сможет принести мир: Зеленский уверен, что Трамп поможет Украине победить РФ

Зеленский уверен, что республиканец понимает то, что РФ должна ответить за все свои преступления в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении упомянул новоизбранного президента США Дональда Трампа. Глава нашей страны заявил, что уверен в поддержке будущего главы Белого дома.

"Я помню разговор с Джо Байденом после российского вторжения. Я помню разговор с Дональдом Трампом после его избрания. Все разговоры с конгрессменами, сенаторами, простыми американцами, со всеми, кто нас поддерживает в США, Европе, мире, - в этих многих и разных разговорах всегда было единство в главном: Putin cannot win. Ukraine will prevail. Путин не должен выиграть. Украина победит", - сказал он.

Президент подчеркнул, что не сомневается в том, что Трамп сможет принести мир в Украину и положить конец российской агрессии.

Видео дня

"Он понимает, что первое невозможно без второго. Потому что это не уличная разборка, где надо утихомирить две стороны. Это полномасштабная агрессия сумасшедшего государства против цивилизованного. И я верю, что мы вместе с США способны на эту силу. Принудить Россию к справедливому миру", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что республиканец понимает то, что РФ должна ответить за все свои преступления в Украине.

"То есть не забыть и не обнулить все, что совершила Россия. Буча, Еленовка, Авдеевка, все наши уничтоженные города и села. Вот почему действительно справедливый мир не может наступить по принципу "начнем с чистого листа". Потому что счет не 0:0. На счету - тысячи, тысячи украинцев, жизни которых украла Россия", - сказал президент.

Трамп и Украина - важные новости

Ранее в спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий рассказал, получила ли наша страна от команды новоизбранного президента США Дональда Трампа предложения о поддержке. По его словам, контакт с переходной командой будущего главы Белого дома налажен на всех уровнях.

Кроме того, будущий спецпредставитель США по вопросам Украины генерал Кит Келлог заявлял, что Украина получит "справедливый" мир. По его мнению, это станет возможным в "относительно недалеком будущем".

Вас также могут заинтересовать новости: