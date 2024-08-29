Если оценивать только военно-стратегический аспект и не касаться политических вопросов, то Курская операция не принесла Украине ощутимой пользы.

Курская операция - это и есть летнее наступление ВСУ, а не просто локальная операция в приграничье. Такое мнение высказал аналитик открытых данных Эмиль Кастехельми из финского проекта Black Bird Group в интервью "Радио Свобода".

"Наступление на Курщине [является], скорее всего, летним наступлением Украины 2024 года. По моему мнению, это уже не просто вторжение на границе. Если смотреть на набранные квадратные километры, то, конечно, достаточно успешно. Это удалось лучше, чем прошлогоднее летнее наступление Украины. Это самое большое наступление на российскую землю со времен Второй мировой войны. Это тоже исторически действительно знаковое событие", - говорит он.

Вместе с тем аналитик предостерегает от чрезмерной радости, ведь речь идет о маленьких приграничных селах, а единственный захваченный город - Суджа - имел лишь около 5-6 тысяч жителей. И быстрое продвижение, которое было в начале, сейчас очень замедлилось, говорит Кастехельми.

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"Поэтому, возможно, это все еще не лучший сценарий для Украины, поскольку я думаю, что они хотели бы получить еще больше в первые дни своего наступления", - считает аналитик.

По мнению Кастехельми, несмотря на действительно колоссальный информационный эффект Курской операции, это вряд ли изменит объемы поддержки Украины со стороны западных партнеров. А в чисто военном плане продвижение в Курской области мало на что влияет.

"На самом деле на стратегическом уровне в Курской области не так много чего можно сделать. У вас могут быть оперативные возможности, поэтому есть хорошие достижения. Но когда мы посмотрим на общую картину, землю, которую Украина захватила под Курском, в какой-то момент россияне смогут ее стабилизировать. И это на самом деле не изменило [общей картины] войны", - говорит он.

Аналитик отмечает, что главные проблемы Украины все же на юго-востоке, где Россия до сих пор в состоянии продолжать наступление на стратегически важные города Покровск и Торецк.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, российские войска контратаковали в Курской области и выбили украинские силы из села Коренево. ВСУ захватили его до 20 августа и начали бои за одноименный райцентр и железнодорожную станцию, расположенные рядом. Теперь российская армия контратаковала и выбила ВСУ из села. Линия боевого столкновения сейчас проходит примерно по его восточной окраине.

Аналитик Forbes Дэвид Экс считает, что Курская операция, если ее целью было отвлечь россиян от Донбасса, провалилась. Россиянам удалось остановить украинское наступление, бросив под Курск плохо обученные подразделения, тогда как лучшие силы россиян ускоряют собственное наступление на Курск.

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