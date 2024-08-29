Российское наступление на востоке не только продолжается - оно набирает обороты.

Российские войска продолжают продвигаться на востоке, при этом у украинских военных не так много дополнительных войск для развертывания на Покровском фронте, ведь многие резервные бригады теперь участвуют в Курской операции, пишет аналитик Forbes Дэвид Экс

"Взяв Покровск, Россия могла бы ослабить украинскую оборону по всей восточной линии фронта — важнейшее предварительное условие для более широкого российского наступления, которое могло бы привести к полной оккупации Донецкой области", - пишет Forbes.

Цель Курской операции ВСУ

Когда ВСУ вторглись в Курскую область, многие задавались вопросом, почему вместо этого эти войска не усилили Покровск. И одно из главных объяснений заключается в том, что вторжение должно было отвлечь российские войска с востока, ослабив давление на Покровск. В этом смысле вторжение в Курск могло быть отвлекающим маневром.

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"Если так, то оно провалилось", - говорится в статье.

Наступление в Курской области не только не привело к передислокации некоторых российских сил из Донецка, но и усугубило нехватку украинских сил в регионе.

Вместо того чтобы бросить свои лучшие войска в Курск, чтобы сдержать украинское наступление, Кремль собрал молодых и плохо обученных призывников. Эти подкрепления замедлили, но не остановили украинское вторжение. В то же время они позволили Кремлю сохранить свои восточные силы в целости и сохранности.

"Результатом спустя три недели после вторжения Украины в Курск стало то, что российское наступление на востоке не только продолжается — оно набирает обороты. Украинские силы, обороняющие Покровск, уступают россиянам по численности примерно в два раза. Без помощи у них может не остаться иного выбора, кроме как сдать Покровск - и это может произойти в скором времени", - пишет аналитик.

Что Украина может сделать в этой ситуации

Как отмечают аналитики Frontelligence Insight, у украинского руководства есть несколько вариантов стабилизации линии, включая развертывание недавно сформированных бригад, передислокацию сил из районов Курска и Харькова или вывод батальонов с более стабильных фронтов.

Оптимальным вариантом будет, если Генштаб ВСУ найдет силы для укрепления линии под Покровском, и эти силы обескровят российские бригады и полки до тех пор, пока они просто не смогут продолжать наступление. Это не невыполнимая задача, учитывая рекордные потери россиян на Покровском направлении, однако неизвестно, когда такие потери станут слишком высокими для российского командования, отмечает аналитик.

Ситуация на востоке - новости

Напомним, в DeepState оценили ситуацию на Покровском направлении как критическую, поскольку россияне быстро продвигаются и сейчас уже усложнили логистику ВСУ, взяв под огневой контроль один из главных логистических путей. Также аналитики DeepState сообщали, что российские оккупационные войска продвинулись в Новогродовке, Торецке, Михайловке, возле Павловки, Пантелеймоновки и Угледара.

При этом, по мнению военного эксперта Павла Нарожного, врагу нужен не сам Покровск, а возможность двигаться на Константиновку.

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