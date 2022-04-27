Корабли черноморского флота РФ в акваториях Черного и азовского морей наносят ракетные удары по территории Украины.

В акватории Черного моря корабли Российской Федерации имеют еще 28 ракет типа "Калибр".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник во время брифинге в Киеве.

"По состоянию на сейчас в акватории Черного моря продолжает находиться 4 носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп сейчас составляет до 28 ракет", - сказал Мотузяник.

Спикер отметил, что корабли черноморского флота РФ в акваториях Черного и азовского морей наносят ракетные удары по территории Украины и также оказывают огневую поддержку на приморском направлении оккупационным войскам.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что в Черноморской операционной зоне корабельное группировки флота России с подводными лодками "продолжает держать напряженность по поводу вероятности нанесения по Украине ракетных ударов":

Позже стало известно, что суда, которые видели у берегов Одессы, - это обстрелянный в начале марта танкер "Миллениум Спирит" (Молдова) без экипажа и неуправляемые баржи, которые унесло в море без возможности их вернуть.

Ранее сообщалось, что в Черном море находятся восемь носителей крылатых ракет оккупантов типа "Калибр". Суммарный ракетный залп носителей составляет почти 60 ракет.

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