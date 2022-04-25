В Черном море находятся около десяти носителей крылатых ракет, поделились в Минобороны Украины.

В Черном море находятся восемь носителей крылатых ракет оккупантов семейства "Калибр".

Суммарный ракетный залп носителей составляет почти 60 ракет, рассказал во время брифинга спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, ссылаясь на данные разведки.

"По данным нашей разведки, в Черном море находится восемь носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп составляет 58 ракет", - отметил спикер.

Напомним, войска России 24 февраля рано утром вторглись в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносил удары с моря.

Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров предупредил, что российский флот в Черном море продолжает держать украинскую территорию под угрозой ракетных ударов.

Стоит отметить, что защитники Украины давали достойный отпор врагу, в частности, уже уничтожен ракетный крейсер "Москва", который был флагманом Черноморского флота России.

Вас также могут заинтересовать новости: