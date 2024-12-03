Украина и Россия имеют кардинально разные взгляды на сценарий завершения войны.

Украина медленно отступает, теряя территории под неустанными российскими атаками, ее энергосистема разрушена, многие города лежат в руинах, миллионы людей стали беженцами, в то время как Россия несет рекордные военные потери, а ее экономика находится в затруднительном положении. Однако поиски приемлемого сценария завершения войны срываются из-за кардинальных различий во взглядах на этот вопрос у обеих сторон, пишет Politico.

Цель Украины

Главная цель Киева в войне - восстановить границы страны, существовавшие до 2014 года, включая Донбасс и Крым. Киев также хочет получить гарантии безопасности - в виде членства в НАТО или других железных заверений от своих союзников - чтобы убедиться, что Кремль не нападет снова.

Цели России

Как пишет Politico, официальные цели России в войне не изменились с 24 февраля 2022 года и равносильны капитуляции Киева. Украина должна будет уйти с территорий, захваченных Россией, отказаться от намерений вступить в НАТО, стать нейтральной страной, гарантировать права русскоязычным, провести демилитаризацию и "денацификацию". При этом Запад должен снять все санкции и взять на себя финансовое бремя по восстановлению Украины.

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Чего хочет Трамп

Трамп поклялся положить конец конфликту в течение одного дня после вступления в должность и назначил генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога специальным посланником по делам России и Украины.

План Келлога включавет ультимативные требования к Киеву и Москве, чтобы заставить их пойти на переговоры. США продолжат поставки оружия Киеву только в том случае, если Украина согласится на переговоры с Россией, а также приостановит свое членство в НАТО в обмен на соглашение по безопасности. Любой отказ России от переговоров приведет к увеличению военной поддержки со стороны США.

Бразильско-китайский план

В мае Китай и Бразилия также представили совместное предложение о мирных переговорах. Их инициатива предусматривает "замораживание" поля боя без эскалации и провокаций; прямой диалог и деэскалацию на пути к прекращению огня, за которым последует международная мирная конференция; гуманитарную помощь и обмен военнопленными; отказ от использования оружия массового поражения; от атак на ядерные электростанции; укрепление международного сотрудничества.

Первоначальная реакция Зеленского заключалась в том, что он назвал план "деструктивным", поскольку он не требует вывода российских войск. Однако в октябре глава администрации президента Андрей Ермак заявил, что Зеленский был бы готов включить элементы в собственные усилия Украины.

Официальные лица на Западе также обсуждают другие идеи относительно того, как можно закончить войну в Украине.

Израильская модель

Израиль формально не является частью НАТО, скорее, это близкий союзник США и многих европейских стран, которые поставляют огромное количество оружия, а также оказывают дипломатическую поддержку. Кроме того, Израиль развил собственную оружейную промышленность мирового уровня.

Эту идею поддерживают западные дипломаты и даже президент США Джо Байден. Преимущество этой модели заключается в том, что она не привязывает Украину к НАТО, чтобы не втянуть Альянс в войну с Россией.

Однако у этой модели есть и существенные минусы, отмечает Politico:

"Украина рискует превратиться в страну, живущую в постоянной опасности войны. Хотя это не помешало Израилю стать историей экономического успеха, масштаб угрозы, с которой столкнулся Киев, гораздо больше, и это может отпугнуть инвестиции, оставив Украину хрупкой страной, неспособной стоять на ногах".

В то же время издание отмечает, что эта проблема будет решена, если если Украина станет членом ЕС.

Модель Германии

Скандинавские страны считают, что разделение Германии во время холодной войны, когда западная часть страны вступила в НАТО, а восточная находилась под советским контролем, может стать примером для Украины. Западная Украина будет ориентирована на Запад и, возможно, вступит в НАТО, в то время как оккупированные Россией провинции на востоке (пока что) останутся за ее пределами.

Как отмечает Politico, иИменно эту идею сейчас, похоже, поддерживает Владимир Зеленский. В то же время Кремль непреклонен в том, что ни одна часть Украины не должна присоединиться к альянсу.

Модель Финляндии

Финляндия подверглась нападению СССР в 1939 году и была вынуждена уступить часть территории и согласиться на нейтралитет, чтобы не быть полностью поглощенной. Во время холодной войны страна оставалась частью Запада, но ее суверенитет был ограничен, а экономика привязана к Советскому Союзу.

Эта идея циркулирует в некоторых аналитических центрах и имела поддержку в Берлине, хотя немецкие чиновники сейчас дистанцируются от этой концепции. Однако сама Финляндия считает, что это ужасная идея.

"Украина была нейтральной до того, как на нее напала Россия. Это определенно не то, что я бы навязывала Украине. И уж точно не в качестве первой альтернативы", - заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Конец войны в Украине - новости

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что быстрое окончание войны в Украине без территориальных потерь нереально и для достижения мира Киеву, возможно, придется отказаться от оккупированных территорий.

Также Зеленский в интервью Sky News заявил, что готов подписать мирное соглашение с РФ, даже без возвращения оккупированных территорий, если свободную часть Украины немедленно примут в НАТО. Возвращение оккупированных территорий, по его мнению, возможно и дипломатическим путем.

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