До того, как стороны прекратят боевые действия, будет продолжаться жестокая борьба за каждое село.

Война в Украине закончится "корейским сценарием", когда после прекращения активных боевых действий конфликт не будет иметь окончательного решения в течение многих лет. Такое мнение высказал президент Сербии Александар Вучич, слова которого приводит Nsuzivo.

"В конце концов мир наступит, другие это уже упоминали, но я говорю об этом впервые. Именно поэтому борьба будет за каждое село и каждый город, и она будет становиться все более ожесточенной и все сильнее. Будет достигнут "корейский сценарий", и потом это будет продолжаться 10, 20, 30, 50 лет без окончательного решения. Так же, как когда-то была разделена Северная и Южная Корея - когда-то единая страна", - заявил Вучич.

По его словам, хотя Америка и в дальнейшем "будет жестко бороться с Россией в Украине", однако для самих американцев тема российско-украинской войны является третьестепенной. Поэтому, по мнению Вучича, в первую очередь Америка будет заботиться о собственных интересах. Вместе с тем сербский президент предостерег от недооценки российской армии, как это уже произошло с недооценкой российской экономики, которая смогла устоять под санкциями.

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Что такое "корейский сценарий"

Как писал УНИАН, время от времени различные публичные спикеры предсказывают Украине "корейский сценарий" окончания войны. Некоторые, как например, бывший командующий войсками НАТО Джеймс Ставридис, считают это хорошим вариантом для Украины по сравнению с альтернативами.

"Корейский сценарий" - это сравнение с ситуацией на Корейском полуострове, где после Корейской войны 1950-1953 годов боевые действия были прекращены, но мирное соглашение так и не было подписано. Корея осталась разделенной на два государства - Северное и Южное, которые претендуют на всю территорию друг друга и не признают законность существования своего оппонента.

В контексте Украины, этот сценарий предусматривает прекращение активных боевых действий, но без окончательного политического решения конфликта. То есть Россия де-факто будет удерживать оккупированные территории неопределенное время, но Украина и остальной мир не будут признавать их суверенной частью России. Так же Россия будет считать Херсон и Запорожье "своими" территориями, хотя они останутся под контролем Украины.

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