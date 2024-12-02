Он подчеркнул: важно, чтобы Украина получила гарантии безопасности в обмен на временную уступку территории.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что быстрое окончание войны в Украине без территориальных потерь нереально и для достижения мира Киеву, возможно, придется отказаться от оккупированных территорий.

Как пишет Welt, при этом он отмечает, что такое решение будет "временным".

"Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все оккупированные территории, это не значит, что Украина должна отдать территорию навсегда", - сказал Столтенберг.

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При этом он подчеркнул: важно, чтобы Украина получила гарантии безопасности в обмен на временную уступку территории. Это может быть членство в НАТО, но есть и "другие способы вооружить и поддержать украинцев".

Столтенберг поддержал требование президента Украины Владимира Зеленского не уступать России никаких территорий в случае прекращения огня, но считает это маловероятным в связи с военной ситуацией в Украине.

"Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, эта линия в идеале должна включать все территории, которые сейчас контролирует Россия. Однако мы видим, что в ближайшем будущем это не совсем реалистично", - сказал экс-генсек НАТО.

Варианты завершения войны

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не имеет сил самостоятельно вернуть все оккупированные территории.

Также Зеленский в интервью Sky News заявил, что готов подписать мирное соглашение с РФ, даже без возвращения оккупированных территорий, если свободную часть Украины немедленно примут в НАТО. Возвращение оккупированных территорий, по его мнению, возможно и дипломатическим путем.

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