Однако рецепт, озвученный президентом зависит не от Украины, а от стран-партнеров.

Киев готов на прекращение огня без деоккупации занятых россиянами территорий, если остальная Украина окажется "под зонтиком" членства в НАТО. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью британскому Sky News.

По его мнению, членство в НАТО для неоккупированных частей Украины может положить конец "горячей фазе войны", но при условии, что НАТО продолжит признавать границы Украины 1991 года.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины. Надо сделать это быстро. И тогда [оккупированные] территории Украины... Украина сможет их вернуть дипломатическим путем", - сказал Зеленский.

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Президент отметил, что нужно такое прекращение огня, которое могло бы "гарантировать, что Путин не вернется" ради захвата остальной территории Украины. По словам украинского лидера, НАТО должно "немедленно" охватить часть Украины, которая остается под контролем Киева. По его словам, это "очень нужно", иначе россияне попытаются напасть снова.

Мир в Украине и вопрос членства в НАТО

Как писал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что министр иностранных дел Андрей Сибига написал письмо своим коллегам из стран НАТО, в котором призвал их предоставить Украине официальное приглашение на вступление уже на следующей неделе на встрече в Брюсселе. В письме указано, что это приглашение нивелирует одну из декларируемых Путиным целей войны - не допустить членства Украины в НАТО.

Однако стоит заметить, что Дональд Трамп, вероятно, имеет противоположное мнение. Он назначил своего спецпредставителя в Украине, который уже имеет готовый план примирения Украины и РФ. Этот план среди прочего предусматривает запрет на вступление Украины в НАТО на неопределенное время.

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