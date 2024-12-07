Юсов отметил, что из-за санкций россияне каждый раз имеют большие проблемы с восстановлением объектов, ведь речь идет об импортном оборудовании.

В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны рассказали о масштабах поражения украинскими дронами объектов на территории РФ.

Об этом в интервью, опубликованном на Youtube-канале Центра противодействия дезинформации, сказал представитель ГУР Андрей Юсов. Он отметил, что у россиян "регулярно что-то горит". "Где-то НПЗ, где-то спиртзаводы, где-то еще что-то", - отметил Юсов.

Он добавил, что удары украинских беспилотников влияют на РФ. "Есть статистика, открытые данные. Треть производства в той или иной степени повреждена, поражена", - детализировал Юсов.

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Представитель ГУР отметил, что россияне каждый раз имеют большие проблемы с восстановлением, ведь речь идет об импортном оборудовании. "Учитывая санкции, с поставками этого оборудования есть большие проблемы. И это не те устройства, которые можно завезти нелегально, или контрабандой. Поэтому да, для врага это проблемы", - отметил он.

Юсов подчеркнул, что речь не идет о гражданских объектах. "Когда мы говорим о НПЗ, это те самые НПЗ, которые заправляют вражескую технику, танки, самолеты и все то, что стреляет, пускает ракеты в сторону Украины. Это те самые НПЗ, которые продают нефтепродукты и финансируют российскую военную агрессию против Украины", - сказал представитель ГУР.

Удары по РФ

1 декабря в Екатеринбурге после взрыва начался пожар на заводе "Полистирол-строй". На заводе производили, в частности "вспененный полиэтилен экофол" - теплоизоляционный материал, который используется российскими оккупантами на фронте для укрытий от тепловизоров. Кроме того, там производились и составляющие дронов, которые используются против Украины.

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