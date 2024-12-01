На этом заводе производились материалы, которые российские военные используют на войне против Украины.

В российском Екатеринбурге после громкого взрыва начался пожар на заводе "Полистирол-строй". Сообщается, что на заводе производился, в частности, "вспененный полиэтилен экофол" — теплоизоляционный материал, который используется российскими оккупантами на фронте для укрытий от тепловизоров. Кроме того, там производились и составляющие дронов, использующихся против Украины.

Российский Telegram-канал Astra демонстрирует видео последствий взрыва и серьезного пожара. Причины произошедшего неизвестны.

Однако огонь продолжает распространяться по территории предприятия. Заявляют также, что на площади 400 квадратных метров уже обрушилась кровля.

Другие новости о пожарах в России

Ранее УНИАН сообщал, что на еще одной из российских промобъектов произошел серьезный пожар, для ликвидации которого привлекли более 100 человек и десятки единиц техники. Речь идет о нефтебазе в Каменском районе.

Кроме того, НПЗ также горел в Саратове. Сообщается, что ГУР дронами ударили и по нефтеперерабатывающих установках, и по резервуарах с мазутом.

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