За сутки произошло 64 боевых столкновения.

Силы обороны Украины отбили атаки российских захватчиков на всех направлениях. Как говорится в сводкеГенштаба ВСУ в соцсети, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

"В целом, в течение суток произошло 64 боевых столкновения", - сказано в сводке.

Отдельно, на Купянском направлении украинские воины отбили более 10 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще около 10 атак возле Надежды Луганской области. Противник нанес авиационный удар в районе Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

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Также, на Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Также Силы обороны отбили три атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили атаки противника в районе Клещиевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Одрадовка, Курдюмовка.

При этом, на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки. Также противник нанес авиаудар возле Каменки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Опытное, Северное, Тоненькое.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки и Новомихайловки. В этой местности Силами обороны отбито около 15 атак врага. Также противник нанес авиационные удары в неподалеку Новомихайловки. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов.

Вместе с тем, на Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районе Новомайорского. Захватчики нанесли авиационные удары возле Старомайорского и Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

На Запорожском направлении украинские воины отбили все атаки врага восточнее Малой Токмачки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки.

При чем, на Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Новоберислава, Казацкого, Ольговки, Приднепровского и Песчановки. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казацкое, Тягинка, Благовещенское, Чернобаевка Херсонской области и город Херсон, а также Солончаки Николаевской области.

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - говорится в сводке.

Война в Украине: новости

Спецназовцы департамента кибербезопасности СБУ с помощью дронов-камикадзе отключили россиянам четыре комплекса "Муром" и один "Пергам". В спецслужбе проинформировали, что оккупанты используют их для круглосуточной слежка за нашей территорией.

А в районе села Красногоровка на Авдеевском направлении российские оккупанты потеряли как минимум 63 единицы военной техники.

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