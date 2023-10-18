Эта техника позволяла врагу выявлять украинских защитников и корректировать артиллерийские удары.

Спецназовцы департамента кибербезопасности СБУ с помощью дронов-камикадзе отключили россиянам четыре комплекса "Муром" и один "Пергам".

Об этом сообщил пресс-центр СБУ. В спецслужбе проинформировали, что оккупанты используют их для круглосуточной слежки за нашей территорией. "Эта техника позволяла врагу выявлять украинских защитников и корректировать артиллерийские удары", - говорится в сообщении.

Кроме того, киберспециалисты СБУ уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21", предназначенный для подавления спутниковой связи.

Дроны на войне

Проект "Армия дронов" начали летом прошлого года. Он предусматривает постоянную закупку беспилотных летательных аппаратов для нужд Сил обороны Украины, их ремонт, а также обучение и тренировки пилотов-операторов.

Потери врага на 16 октября благодаря ударным подразделениям, обеспечиваемые в рамках "Армии дронов", за неделю (9-16 числа) серьезно выросли - ликвидировано 428 единиц техники.

Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники. Поэтому у россиян за прошедшую неделю - минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования.

Ранее во время разведывательных действий на южном направлении операторы ССО обнаружили хорошую цель – местонахождение российских экипажей БПАК ZALA. Наши воины провели наблюдение, а после скорректировали огонь реактивной установки HIMARS по расчету противника.

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