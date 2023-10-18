Практически вся техника была уничтожена в районе Красногоровки и на подъезде к ней.

В районе села Красногоровка на Авдеевском направлении российские оккупанты потеряли как минимум 63 единицы военной техники.

Об этом сообщил Telegram-канал Deepstate, ссылаясь на спутниковые снимки. Согласно снимкам, зафиксирована потеря более 60 единиц техники. "Практически вся техника была уничтожена в районе Красногоровки и на подъезде к населенному пункту", - говорится в сообщении.

При этом Deestate отметил, что оценить потери россиян в живой силе трудно, однако допустил, что речь может идти о сотнях.

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Аналитики отметили, что это является очередным доказательством недееспособности тактики бронированных кулаков, когда одна из сторон концентрирует технику и за счет этого преимущества пытается добиться успеха на поле боя.

Deestate пояснил, что такое количество разбитой техники врага является следствием роста результативности взаимодействия украинской аэроразведки и артиллерии.

Война в Украине: новости

Сегодня партизанского движение АТЕШ сообщило, что РФ массово стягивает военную технику разных модификаций во временно оккупированный Крым - колонны бронемашин и гаубиц были замечены в Евпатории и Симферополе.

При этом глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что РФ может начать новые штурмы. Об этом говорит то, что оккупанты три ночи подряд проводят перегруппировку техники, поэтому вскоре относительное "затишье" в боях может сорваться.

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